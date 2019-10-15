В работе Instagram в России зафиксирован сбой

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Фото © Pixabay

У большинства юзеров (71%) возникают проблемы с загрузкой, ещё 19% не могут войти в свои аккаунты и у 9% не открывается веб-сайт.

Пользователи социальной сети "Инстаграм" в России и по всему миру пожаловались на сбой в его работе. Об этом сообщает сервис Downdetector.

<p>Фото © Downdetector</p>

Как указывает портал, у большинства юзеров (71%) возникают проблемы с загрузкой, ещё 19% не могут войти в свои аккаунты и у 9% не открывается веб-сайт.

О сбоях сообщают пользователи из США, России, большинства стран Европы и восточной части Южной Америки. В РФ больше всего сообщений об ошибке зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

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