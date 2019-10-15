Букеровская премия досталась двум писательницам

Писательница Маргарет Этвуд из Канады вновь стала обладательницей Букеровской премии, в этом году престижную награду разделила с ней британка Бернардин Эваристо. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Этвуд уже была награждена премией в 2000 году, но была вновь выдвинута на конкурс с книгой The Testaments ("Заветы") — продолжением её знаменитой антиутопии "Рассказ служанки", который получил широкую популярность в своё время и даже был экранизирован в одноимённом сериале.

Эваристо удостоилась награды за семейную сагу " Girl, Woman, Other ("Девушка, женщина, все остальное"), рассказывающей историю жизни жизни и любви разных людей на протяжении многих лет.

Бывшая звезда "Диснея" получила премию Pornhub за свой первый фильм 18+