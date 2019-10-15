СМИ сообщили о сокращении парка самолётов "Аэрофлота" впервые за 12 лет

На конец прошлого года у компании было 253 магистральных судна: 39 дальнемагистральных и 164 среднемагистральных, а также полсотни российских региональных SSJ-100.

Компания "Аэрофлот" в 2019 году сократит парк самолётов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на материалы перевозчика. Хотя количество лайнеров снизится всего на два, это будет первым сокращением флота с 2007 года.

По состоянию на конец прошлого года у "Аэрофлота" было 253 магистральных судна: 39 дальнемагистральных и 164 среднемагистральных (Airbus и Boeing), а также полсотни российских региональных SSJ-100.

За девять месяцев этого года флот компании уменьшился на четыре судна: получив два дальнемагистральных Boeing 777, "Аэрофлот" перестал эксплуатировать один дальнемагистральный Airbus 330 и четыре среднемагистральных Airbus 320/321. Один SSJ-100 5 мая сгорел в Шереметьево. До конца 2019 года из парка будут выведены два А330, два А321 и четыре А320 — в общей сложности восемь лайнеров. При этом авиаперевозчик получит десять первых российских SSJ-100 из ста заказанных в прошлом году.

Таким образом, парк "Аэрофлота" по итогам 2019 года составит 251 самолёт.

По словам представителя перевозчика, компания сосредоточена на увеличении налёта действующего парка. Он заверил, что в 2020 году флот увеличится за счёт покупки новейших дальнемагистральных Airbus 350. В планах также увеличение парка до 520 судов к 2023 году.

В 2007 году "Аэрофлот" уменьшал флот на пять самолётов — до 78. Тогда из эксплуатации вывели все Ту-134.