В Счётной палате рассказали, как работодатели обманывают соцработников

Работодатели в регионах нашли способ избежать повышения зарплат своим социальным работникам. Об этом говорится в заключении Счётной палаты.

По данным аудиторов, численность социальных работников продолжает сокращаться — от 127,2 тысячи человек в 2017 году до 118,5 тысячи в 2019-м. И дело не в падении популярности профессий. Работодателю, судя по всему, проще и дешевле перевести неудобного сотрудника на другую должность, не подпадающую под указ о повышении.

Также отмечается, что в госпрограмме был заложен показатель отношения средних зарплат в регионе, в том числе медработников, к среднему уровню зарплаты в регионе. Подразумевалось, что он достигнет 100% ещё в 2018-м, но и сейчас он составляет 86,6%.

— Риск недостижения планового значения показателя связан с ухудшением экономической ситуации в субъектах Российской Федерации, что не позволяет обеспечить повышения уровня заработной платы социальных работников, — говорится в документе.

Это, а также снижение числа социальных работников, занятых оказанием соцуслуг, по данным СП, повышает риски снижения уровня доступности этих самых услуг, что противоречит цели программы.