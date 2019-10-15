В Эквадоре аннулирован указ об отмене субсидий на топливо, вызвавший протесты

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Фото © ТАСС / ЕРА / Paolo Aguilar

Президент Эквадора Ленин Морено 14 октября в городе Гуаякиль подписал декрет № 894, который аннулировал указ об отмене субсидий на топливо.

— Признать утратившим действие указ № 883 от 1 октября 2019 года, — уточняется в документе.

1 октября глава Эквадора подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, после чего цены на них подскочили более чем на 120%. Страну охватили протесты, в ряде городов превратившиеся в беспорядки. 13 октября власти под давлением протестующих согласились аннулировать указ. Противники действий правительства в свою очередь решили прекратить акции неповиновения.

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