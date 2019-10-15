Выборы в Польше пошатнули позиции партии Качиньского

На состоявшихся в Польше выборах правящая с 2015 года партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" получила большинство кресел в сейме (нижней палате парламента) и одновременно с этим утратила его в сенате (верхней палате). Об этом свидетельствуют данные счётной палаты республики.

Партия Качиньского получила 43,59% голосов избирателей, что позволило ей обеспечить себе 235 кресел из 460 в сейме. Это означает, что для принятия решений ей не придётся искать коалиций.

В то же время в верхней палате у правящей партии осталось 48 мест, хотя в прошлом созыве было 61 из 100. Теперь большинство в сенате принадлежит оппозиции и беспартийным кандидатам.

Это означает, что теперь партии "Право и справедливость" для принятия какого-либо закона не удастся, как раньше, решить вопрос между своими, а придётся договариваться как минимум с двумя сенаторами, не состоящими в партии.