США сообщили Турции, что больше не будут терпеть её операцию в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что введённые сегодня ограничительные меры — "это только начало".

США уведомили Турцию о том, что Вашингтон больше не собирается мириться с проведением Анкарой военной операции в Сирии. Об этом сказал вице-президент США Майкл Пенс, сообщает The Washington Post .

Как указал Пенс, президент страны Дональд Трамп провёл телефонную беседу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

— Президент проявил сегодня максимальную твёрдость с президентом Эрдоганом, — пояснил Пенс. Он отметил, что американский лидер дал понять, что "США просто больше не будут терпеть вторжение Турции в САР" и настаивают на "немедленном прекращении огня".

По словам вице-президента, Трамп подчеркнул, что введённые сегодня ограничительные меры — "это только начало", так как "США не давали Турции зелёный свет на вторжение в Сирию", на чём и заострил внимание при телефонных переговорах Трамп.

Пенс отметил, что сторонам необходимо прекратить боевые действия и "приступить к переговорам".

— Вот почему президент направляет меня в регион. Мы будем добиваться от Турции активных действий на данном направлении... Мы отправимся в регион как можно быстрее, чтобы попытаться обеспечить прекращение огня и проведение консультаций об урегулировании, — рассказал Пенс.

Он также сообщил, что Трамп также говорил с командующим коалицией "Силы демократической Сирии" Мазлумом Абди. По словам Пенса, Вашингтон исходит из того, что турецкие и курдские силы в САР должны сосредоточить внимание на борьбе против ИГИЛ*, а также охране находящихся в заключении боевиков.

Пенс отметил, что вопрос об отмене запланированной на ноябрь встречи Эрдогана и Трампа на данный момент не рассматривается.

Напомним, Турция проводит в Сирии военную операцию, что вынудило курдов обратиться за помощью к сирийскому правительству. США негативно относятся к военной инициативе Анкары, что повлекло за собой введение санкций. При этом, по словам Трампа, ему всё равно, кто будет защищать курдов.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.