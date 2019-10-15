Наташа Королёва публично обратилась к Зеленскому

Заслуженная артистка РФ Наташа Королёва в своём инстаграме разместила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой позволить ей въезд на территорию страны.

Запрет на въезд в страну певица считает необоснованным. Артистка выразила сожаление, что даже не может посетить могилу своей бабушки, умершей два года назад. Своё обращение она сопроводила роликом, на котором пожилая женщина за несколько дней до своей смерти сокрушается, что к ней не пускают родную внучку.

Исполнительница сказала, что олицетворяет колорит, темперамент и дух Украины. По её мнению, сейчас в стране к власти пришли "молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь", в связи с чем она и приняла решение отправить письмо Зеленскому с просьбой отменить запрет.

В 2016 году Киевский суд запретил уроженке Украины Королёвой въезд на территорию государства.