Назван размер пенсии Бориса Моисеева

Размер пенсии, ежемесячно получаемой российским певцом Борисом Моисеевым, составляет 50 тысяч рублей. Об этом в программе "Ты не поверишь" в эфире канала НТВ сообщил организатор концертов исполнителя.

Это небольшие деньги. Это в месяц где-то тысяч 50 рублей Организатор концертов Бориса Моисеева

По словам представителя певца, тот сейчас не отвечает на звонки, потому что "не хочет показывать себя со слабой стороны".

— Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырёх стенах. Он ничего не распродаёт, — добавил организатор, комментируя жизнь певца после инсульта.

По его словам, от исполнителя начали отворачиваться люди: сначала продюсеры, потом промоутеры, а потом и друзья, которые раньше всегда были с ним рядом. Одним из немногих товарищей, не забывающих музыканта, остался его директор Сергей Горох.

Ранее размер своей пенсии раскрыла Лолита.