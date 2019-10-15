Ким Кардашьян описала самый страшный случай в своей жизни

Американская инста-дива, модель и актриса Ким Кардашьян рассказала журналистам, как она едва не погибла во время вооружённого ограбления, что стало самым страшным событием в её жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

По её словам, в 2016 году в Париже в её роскошный особняк вломились вооружённые люди, которые, угрожая оружием, заставили звезду расстаться с драгоценностями на общую сумму 10 миллионов долларов. Как призналась Ким, она сама грешила в соцсетях фотографиями кольца с бриллиантом в 20 карат, которое подарил ей супруг на свадьбу, чем и привлекла грабителей.

— Они заклеили мне рот и глаза скотчем, это был самый страшный момент в моей жизни, я думала, что меня собираются убить, и просто готовилась к этому. Эти 10 минут действительно изменили мою жизнь, — вспоминает Ким.

Само собой, противостоять вооружённым людям 38-летняя звезда не собиралась и отдала им то самое кольцо стоимостью 4 миллиона долларов, а также шкатулку с украшениями, которые дала ей ювелир для выхода на показе мод. Общая стоимость украденного составила примерно 10 миллионов долларов.

В случившемся знаменитость обвинила в том числе бывшего охранника, посчитав его действия халатными, также она пообещала не приезжать в Париж "лет десять", хотя и нарушила слово спустя два года.