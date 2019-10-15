Следователи уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

Частичное обрушение пятиэтажного жилого дома в приморском Новонежино, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва неисправного водонагревателя. Об этом информирует пресс-служба СУ СКР по региону.

— Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры, или иного бытового фактора, — говорится в сообщении.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса России.

Ранее Лайф публиковал кадры с места происшествия, где погибла женщина.