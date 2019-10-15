Станцию метро на юго-востоке Москвы оформят в стиле среднеазиатских дворцов

Столичные архитекторы приняли решение оформить станцию Некрасовской линии Московского метрополитена "Юго-Восточная" как среднеазиатский дворец. Об этом сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

Планируется разделить платформы стеной в виде перевёрнутой арки с зубцами, а плафоны повесить в форме куполов минаретов. Станцию оснастят двумя боковыми платформами — по "береговому" типу. Преобладающими будут бежевый, серый и чёрный цвета.

В Москве ведутся работы по строительству 35 станций подземки. 22 из них войдут в состав Большой кольцевой линии, четыре — Некрасовской, семь — Коммунарской и две — Люблинско-Дмитровской.