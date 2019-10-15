В МЧС рассказали, как выжить в ДТП

По словам спасателей, забор, дерево, кювет или кустарник гораздо лучше идущего на вас другого автомобиля.

МЧС России рассказало водителям и пассажирам автомобилей, как действовать при риске возникновения ДТП, чтобы избежать серьёзных травм. Памятка опубликована на сайте ведомства.

В первую очередь водителям рекомендуют любыми способами уйти от лобового столкновения с другой машиной. По словам спасателей, что угодно лучше идущего на вас другого автомобиля, будь то забор, дерево, кювет или кустарник.

Также надо учитывать, что при столкновении с неподвижным объектом удар левым или правым крылом гораздо хуже по своим последствиям, чем всем бампером.

При неизбежности удара необходимо в первую очередь защитить голову, при небольшой скорости вдавить спину в сиденье и упереться руками в руль, а при скорости выше 60 километров в час и при отсутствии ремня безопасности — прижаться грудью к рулю.

Если вы едете на переднем месте пассажира, прикройте голову руками и завалитесь на бок, распростёршись на сиденье. Находясь на заднем сиденье, постарайтесь упасть на пол МЧС России

Если в автомобиле едет ребёнок, его надо накрыть собой.

В МЧС указали, что после аварии следует по возможности как можно скорее покинуть машину и отойти от неё подальше.