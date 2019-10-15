Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, какая есть альтернатива формуле Штайнмайера. Его цитирует "СТРАНА.ua".

— Если мы договариваемся о чём-то, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы их должны выполнить... Если нет — мы должны знать об этом. Я уже говорил депутатам: если они серьёзно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из зарплат, пенсий, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все — перед украинским народом, — заявил он.

По словам Пристайко, именно правительство Незалежной должно предложить гражданам лучшие варианты решения ситуации.

Вместе с этим глава дипломатического ведомства отметил, что "формула Штайнмайера была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о существовании тайного "плана Б" по урегулированию ситуации в Донбассе, который может стать альтернативой минским договорённостям. В ЕС выразили поддержку этого загадочного плана.