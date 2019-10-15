В отделениях Сбербанка будут продавать кофе

В некоторых отделениях Москвы и Петербурга запустили такой формат в тестовом режиме.

Сбербанк уже в 2020 году будет продавать кофе в отделениях — сначала в крупных и средних городах, а потом и во всей сети банка в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова первого зампреда правления банка Александра Ведяхина.

Осенью он уже рассказывал, что организация ищет партнёров для реализации продаж кофе в отделениях. Сейчас, отметил Ведяхин, Сбербанк ведёт переговоры по поводу дальнейшего сотрудничества. По словам зампреда банка, есть несколько кофеен, с которыми обсуждается формат продажи напитков.

По мнению Ведяхина, в 2020 году проект уже реализуют. По его словам, в некоторых отделениях Москвы и Петербурга запустили такой формат в тестовом режиме и результат оказался удачным. Цена на такой кофе будет конкурентоспособной, подчеркнул он.

Предполагается, что проект в итоге затронет всю сеть. Но сначала на очереди отделения в крупных и средних городах.