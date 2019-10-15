Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали

Хотя стоимость её много ниже, чем оригинальной картины знаменитого творца, цена за копию доходит до 20 тысяч долларов.

Неизвестный за 30 секунд украл из галереи Сан-Франциско гравюру легендарного художника Сальвадора Дали, сообщает ABC7 News.

Как отмечается, из галереи пропала гравюра под названием "Горящий жираф" (не тождественна одноимённой картине, написанной маслом). Как и большинство гравюр, она имеет ряд оттисков, так что пропавший экземпляр — не единственный в мире. Правда, оттисков немного и они пронумерованы. Таким образом, хотя стоимость гравюры много ниже, чем оригинальной картины знаменитого художника, цена за копию доходит до 20 тысяч долларов.

Вора запечатлели камеры наблюдения на улице, хотя сам момент кражи в кадр не попал. Мужчина зашёл в частную галерею, где идёт выставка гравюр Дали, взял гравюру размером 50х65 см и спокойно ушёл. Кража заняла всего полминуты.

Экспонат был закреплён в витрине на специальном мольберте, однако по каким-то причинам там не оказалось замка. Работники галереи выясняют, как это случилось.

Директор галереи сообщила журналистам, что эта гравюра и конкретная копия хорошо известны и в связи с этим вряд ли вор сможет продать её с рук или в Сети.