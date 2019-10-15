Милонов предложил запретить Call of Duty и Battlefield в России

Российский борец с тлетворным влиянием Запада, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил оградить россиян от фильмов и компьютерных игр, в которых искажается история России и Второй мировой войны. Соответствующее обращение он направил министру культуры Владимиру Мединскому.

— К сожалению, содержание таких произведений серьёзно расходится с реальными событиями прошлого — а уж если речь идёт о событиях, связанных с историей России или СССР, можно быть уверенным, что наша страна будет представлена либо в незначительном контексте, либо с негативной стороны, — приводит РИА "Новости" текст обращения.

Он отмечает, что "серия самых популярных в настоящее время компьютерных игр" исторического характера отказалась включить СССР в число исторических авторов, поскольку именно СССР якобы стал инициатором войны 1939 года.

Милонов призывает "бить тревогу", пока через западные игры Россия не потеряла своё будущее, в котором дети будут уверены, что победу во Второй мировой войне "одержали американцы в союзе с Германией против СССР".

— Наглым и вопиющим образом переписываются фундаментальные факты — что Адольф Гитлер якобы был ликвидирован американскими коммандос во Франции или о том, что победа союзников под Эль-Аламейном стала ключевым сражением во всей войне, — пишет Милонов, имея в виду фильм "Бесславные ублюдки" Тарантино и компьютерные игры Call of Duty и Battlefield.

В связи с вышесказанным народный избранник предлагает "рассмотреть возможность создания механизма", который бы позволил более тщательно фильтровать развлекательные продукты, поступающие на реализацию на российский рынок, чтобы заставить производителей "добросовестнее относиться к созданию своих продуктов без идеологического конъюнктурного перекоса", — заключил депутат.

Ранее Виталий Милонов предлагал сделать все общественные туалеты бесплатными.