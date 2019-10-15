Пять человек погибли при пожаре в деревянном доме под Кировом

Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Кикнур Кикнурского района Кировской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

— По предварительной информации, пять погибших и двое пострадавших. Детей среди них нет, — приводит агентство слова собеседника в пресс-службе. Среди погибших трое мужчин и две женщины, пострадали двое мужчин.

Как указывается на сайте ГУ МЧС РФ по Кировской области, информация о пожаре в жилом двухквартирном доме поступила в 01:33 по московскому времени, загорелась одна из квартир, площадь пожара составила около 60 квадратных метров. К ликвидации последствий возгорания привлекалось 38 человек и 13 единиц техники.