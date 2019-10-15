Самая дорогая монета в мире выставлена на торги

По мнению экспертов, эта монета не только прекрасно сохранилась, но и является удивительной редкостью.

Одна из самых редких монет в мире — золотой динар, датированный 732 годом нашей эры, — выставлена на торги, сообщается на сайте аукциона Morton & Eden. Её начальная стоимость составляет полтора миллиона фунтов (1,88 миллиона долларов).

Сейчас в мире насчитывается около десятка таких монет, из них большая часть находится либо в частных коллекциях, либо в музеях.

— Эта монета великолепна. Она не только прекрасно сохранилась, но и является удивительной редкостью и важным историческим документом, — сообщил эксперт по исламским монетам Стивен Ллойд.

Золото, из которого выполнен динар, было добыто в руднике неподалёку от Мекки, который функционирует до сих пор. Торги запланированы на 24 октября.

Напомним, этим летом археологи Москвы обнаружили один из самых крупных кладов последних лет.