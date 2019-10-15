Пара пришла хоронить младенца и нашла новорождённую в земле

Сперва супруги подумали, что случилось чудо и их маленькое счастье ожило, но потом поняли, что звук исходил откуда-то из-под земли.

Страшная трагедия одной семьи и счастливая история спасения новорождённой девочки, которую родные родители закопали заживо в землю, произошла на одном из деревенских кладбищ на северо-востоке Индии.

Как передаёт NDTV, торговец из индийского штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар вместе с супругой Вайшали пришли на местное кладбище, чтобы проститься со своей новорождённой дочерью, которая родилась на семь месяцев раньше срока и погибла, но в какой-то момент они услышали детский плач.

Сперва супруги подумали, что случилось чудо и их маленькое счастье ожило, но поняли, что звук исходит откуда-то из-под земли. Мужчина начал поиски источника, и уже в тот момент действительно произошло невероятное: он откопал завёрнутый в ткань глиняный горшок, в котором была живая новорождённая девочка.

На место были вызваны полицейские и медики, которые установили, что ребёнок провёл в "могиле" около трёх дней. Вероятнее всего, ему удалось выжить, потому что горшок не был плотно закрыт и был неглубоко закопан, что обеспечило приток воздуха. Отсутствие еды он восполнял при помощи запасов бурого жира, эта жировая ткань особенно развита у новорождённых.

Девочка была госпитализирована с диагнозом "гипотермия" и подключена к кислородному аппарату из-за начавшейся инфекции лёгких. Пара, обнаружившая её, постоянно находится в больнице и планирует в будущем усыновить ребёнка.

Однако, как рассказал журналистам начальник местной полиции Абхинандан Сингх, сделать это будет не так просто, ведь по закону, чтобы усыновить ребёнка, требуется как минимум согласие его родителей. В данном случае это означает, что их сперва надо найти.