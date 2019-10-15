Полиция расследует избиение сыном отца-пенсионера из-за квартиры на Урале

Уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, систематически избивавшего своего пожилого отца, было возбуждено ещё девятого октября. Об этом сообщил Лайфу глава отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

— В отношении нерадивого близкого родственника пожилого мужчины, о котором идёт речь, сотрудники подразделения дознания отдела полиции № 9 ОВД по городу Екатеринбургу уголовное дело возбудили ещё девятого октября по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 112 УК РФ (причинение здоровью вреда средней тяжести). Расследование продолжается, и избежать наказания ему не удастся, — сообщил собеседник.

Напомним, ранее пенсионер из Екатеринбурга рассказал, что уже 12 лет его сын напивается и избивает его, пытаясь выжить из трёхкомнатной квартиры. После сообщений в СМИ горе-отпрыск снова избил отца.