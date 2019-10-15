При обрушении дома в Приморье пострадало 17 квартир

Жителей дома разместили в школе-интернате посёлка Смоляново, а также в местном клубе.

При обрушении пятиэтажного жилого дома в Шкотовском районе Приморья пострадало 17 квартир. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

— Люди эвакуированы из третьего подъезда и двух квартир четвёртого подъезда. Семнадцать квартир пострадало, — говорится в сообщении.

Представитель МЧС России добавил, что повреждённое строение будет обследовано с помощью диагностического комплекса. В школе-интернате посёлка Смоляново развернули пункт временного размещения. Также семь человек поместили в местном клубе.

Ранее Лайф сообщал, что в жилом доме в Приморье произошло частичное обрушение после взрыва, причиной которого, по предварительной версии, стал неисправный водонагреватель. В результате происшествия погибла женщина.