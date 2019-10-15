В Томской области вербовщика ИГИЛ осудили на 13 лет колонии

Вербовку обвиняемый проводил через Интернет и такие мессенджеры, как "Телеграм" и WhatsApp.

Суд в Томской области приговорил мужчину к 13 годам исправительной колонии особого режима за вербовку россиян в международную террористическую организацию ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Как уточняется, вербовка проводилась через Интернет и такие мессенджеры, как "Телеграм" и WhatsApp. Обвиняемый призывал россиян примкнуть к террористической организации и участвовать в боевых действиях.

Мужчину судили по статьям "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Содействие террористической деятельности".

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.