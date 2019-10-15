Россияне назвали самые скучные профессии

Большинство профессий, представленных в списке, предполагают сидячий труд без творческого процесса.

Профессия охранника является самой скучной для жителей России. В соответствующем опросе портала Superjob, приведённого "Российской газетой", за неё отдали свой голос 13% респондентов.

На второе место россияне поставили профессию бухгалтера — 9%. Работать продавцом неинтересно 5% опрошенным, сторожем и уборщиком — 4%. Также в список скучных попали офисные и сидячие профессии — депутат, консьерж, менеджер, программист, оператор кол-центра и архивариус.

Восемь процентов опрошенных выразили мнение, что любая работа покажется скучной, если он нелюбима и неинтересна.

Эксперты отмечают, что с момента предыдущего опроса в 2013 году список скучных профессий практически не изменился.

Ранее британские эксперты назвали "самые сексуальные" профессии.