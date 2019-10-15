Синоптики пообещали москвичам облачную погоду с прояснениями 15 октября

Эксперты предупредили, что атмосферное давление во вторник превысит норму и составит 755 миллиметров ртутного столба.

Жителей столицы 15 октября ожидает облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками в первой половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды "Фобос".

В течение дня температура в городе опустится до 9−11 градусов. В области этот показатель будет колебаться в пределах 7−12 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра Александр Синенков предупредил москвичей, что атмосферное давление во вторник превысит норму на 8−9 миллиметров. Он также отметил, что в первой половине дня будет теплее, чем во второй.

— Обычно утром у нас прохладно, а днём — максимальная температура. Сегодня максимальная температура будет в утренние часы, потому что произойдёт смена воздушных масс, — цитирует специалиста РИА "Новости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающемся предзимье.