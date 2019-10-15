СМИ: Задержаны трое подозреваемых в убийстве молодой мамы из Екатеринбурга

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которая бесследно исчезла 10 октября, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источники в силовых структурах Среднего Урала и в правоохранительных органах Челябинска.

Саму Ксению не нашли. По факту её исчезновения возбуждено дело по статье "Убийство".

Напомним, 10 октября Ксения уехала продавать машину в Екатеринбурге и не вернулась домой, её телефон оказался выключен. Авто нашли позднее в Челябинске. В самом же автомобиле криминалисты обнаружили следы крови.