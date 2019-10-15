Милонов поддержал запрет на трансляцию конкурсов красоты

Речь идёт о таких соревнованиях, как "Мисс Россия", "Мисс мира", "Мисс Вселенная".

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поддержал идею запретить трансляцию конкурсов красоты по телевидению. Об этом он заявил агентству "Москва", комментируя соответствующую петицию, размещённую на сайте Российской общественной инициативы.

— Конечно, поддерживаю. … Когда мы говорим о конкурсе, мы говорим о способности в человеке развивать тот или иной навык и талант. Какой талант в конкурсе красоты? — сказал он.

Депутат подчеркнул, что на конкурсе красоты максимум можно увидеть талант пластического хирурга или косметолога и оценить их мастерство. К тому же, подчеркнул Милонов, оценки красоты остаются чисто субъективными, ведь одна и та же конкурсантка является в разной степени привлекательной для всех членов жюри.

— Поэтому это абсолютно субъективная вещь, и оценивать женщину, как рабыню на рынке, по зубам, я лично не готов. И считаю, что это формирует действительно негодяйское отношение к женщине, когда мы оцениваем, что кто-то красивый, а кто-то нет. Мы по физиологии судим о человеке. Это не та сфера, где нужно состязаться, — добавил Милонов.

В заключение парламентарий сравнил условия проведения конкурсов красоты с отбором лошадей.

— Если мы относимся к женщинам как к лошадям, чья походка — способность прогарцевать по плацу — нами ценится, и нам плевать, что это за человек, то, наверное, всё правильно, можно оставлять эти конкурсы красоты, — заявил он.

Отметим, что на портале Российской общественной инициативы продолжается голосование за запрет трансляции по телевизору таких конкурсов красоты, как "Мисс Россия", "Мисс мира", "Мисс Вселенная", а также других региональных.