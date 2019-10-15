В Подмосковье задержали мужчину с мешком конопли — видео

Сам задержанный утверждает, что запрещённое растение при нём оказалось случайно.

Сотрудники полиции задержали возле одного из домов в подмосковных Люберцах 63-летнего мужчину с мешком, в котором было около трёх килограммов конопли.

На опубликованных кадрах мужчина рассказывает, что мешок попал к нему случайно. По его словам, он встретил на вокзале незнакомца, который предложил ему подработать, нарвав некой "травы", которую можно будет продать "клиенту" за 600 рублей. После того как задержанный согласился, его отвезли в поле, на котором росло запрещённое растение.

Он понял, чем предстоит заниматься, когда увидел поле, но от предложения не отказался. Вместе со своим знакомым он позже приехал в город и сторожил мешок, пока приятель искал "клиента".

В областном ГУ МВД РФ рассказали, что задержанный житель города Коврова ранее уже был судим.

— При личном досмотре у злоумышленника обнаружен и изъят полимерный мешок, в котором находились части растений зелёного цвета. В результате химического исследования установлено, что изъятое является наркосодержащим растением — коноплёй, общей массой более трёх килограммов, — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники местного СУ СКР завели дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". По этой статье задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы.