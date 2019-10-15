В исследовании участвовали приборы от 16 производителей. СВЧ-печи проверялись по 154 показателям качества и безопасности.

"Роскачество" опубликовало результаты испытаний микроволновых печей, в которых участвовало 55 моделей от 16 производителей. Каждая из СВЧ проверялась по 154 показателям качества и безопасности.

— Эксплуатационные свойства СВЧ-печей не зависят ни от цены, ни от типа печи, а модели какого-то одного бренда не справляются на отлично сразу со всеми "вкусными" тестами. Приборы одного производителя могли хорошо готовить тосты, но плохо греть воду в бутылочке; отлично размораживать, но провалиться в тесте гриля. Поэтому выбирайте СВЧ-печь, исходя из удобства и тех задач, которые вы перед ней ставите, — говорится в сообщении экспертов.

В размораживании, тест которого проводился на фарше, лучше всех оказались Miele M 6012 SC, Ikea Finsmakare и Samsung MG23J5133AM/EC. Самой быстрой в этом процессе стала Whirlpool AMW 735 S, но мясо разморозилось неравномерно.

При испытании функции разогрева отлично себя проявили Bosch BER634GS1, Siemens BF634RGS1С и Panasonic NN-DF383B, а вот для размораживания лучше всего подойдут Panasonic NN-GD38HS, Bosch BER634GS1 и Miele M 6012 SC.

Для мам, которым очень важно подогревать воду в бутылочке для малыша, очень сложно будет выбрать микроволновку, так как большинство моделей не справились с данным испытанием. Но всё-таки эксперты отметили такие СВЧ-печи, как Panasonic NN-DF383B, Bosch BER634GS1 и Panasonic NN-DS596M.

Напомним, ранее "Роскачество" рассказало, как производители пивных напитков обманывают покупателей. Результаты проверки показали, что в них нет пива, а под его видом продают слабоалкогольные коктейли.