Москвич занял у знакомого 40 миллионов рублей и сбежал

Житель столицы одолжил у приятеля 40 миллионов рублей, после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.
— На основании документа заявитель передал знакомому 40 миллионов 289 тысяч рублей, которые было необходимо вернуть до 10 апреля, — говорится в сообщении.
Накануне, 14 октября, мужчина обратился в полицию и попросил привлечь его знакомого 1977 года рождения к ответственности. В МВД начали проверку.
Ранее сообщалось, что ещё один житель столицы одолжил другу пять миллионов рублей на ипотеку. При этом никаких бумаг, подтверждающих это, подписано не было.
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