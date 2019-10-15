Москвич занял у знакомого 40 миллионов рублей и сбежал

Житель столицы одолжил у приятеля 40 миллионов рублей, после чего перестал выходить на связь. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

— На основании документа заявитель передал знакомому 40 миллионов 289 тысяч рублей, которые было необходимо вернуть до 10 апреля, — говорится в сообщении.

Накануне, 14 октября, мужчина обратился в полицию и попросил привлечь его знакомого 1977 года рождения к ответственности. В МВД начали проверку.

Ранее сообщалось, что ещё один житель столицы одолжил другу пять миллионов рублей на ипотеку. При этом никаких бумаг, подтверждающих это, подписано не было.