США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе сессии ГА ООН

В ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским дипломатам. Такие данные привёл замглавы российского постпредставительства Геннадий Кузьмин.

По данным РИА "Новости", только за текущую неделю Вашингтон не выдал ни одного документа, в том числе без визы остался переводчик.

Напомним, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, направлявшимся на Генеральную Ассамблею. Третьего октября стало известно о том, что части российских делегатов, которые должны были принять участие в работе Первого комитета ГА ООН, также не выдали американские визы. А восьмого октября из-за этой же проблемы работу пришлось приостановить Шестому комитету ГА ООН, который занимается правовыми вопросами.

В МИД РФ увидели в такой политике по выдаче американских виз явные попытки Вашингтона подорвать работу ООН.