Появилось новое видео жестокого избиения бойца MMA Расула Мирзаева

В Сети появилось новое видео избиения бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева в декабре 2016 года. Тогда к нему в квартиру пришли трое мужчин, которые избили спортсмена и выстрелили ему в лицо.
На видео нападавшие требуют у Мирзаева извинений, бьют его битой и просят больше "не ущемлять пацанов".
Накануне инцидента Мирзаев отдыхал в ночном клубе. Там же был и другой боец MMA Артём Лобов, который повздорил с группой парней на тему боя своего друга Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Ребята посчитали, что ирландец боится россиянина, Лобов не согласился. На помощь ему пришёл как раз Расул Мирзаев.
Позже сам боец рассказал Лайфу историю этого жуткого нападения.
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