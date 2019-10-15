Домработница украла 5,2 млн рублей из квартиры в центре Москвы

В Москве домработница похитила крупную сумму денег из квартиры по улице Большой Переяславской. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

14 октября в полицию обратился 42-летний мужчина, который обвинил свою домработницу в краже из квартиры 5,2 миллиона рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту и уточняют все детали и обстоятельства происшествия.