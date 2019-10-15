СМИ: Пропавшая молодая мама из Екатеринбурга найдена мёртвой

Девушка пропала пять дней назад — она уехала продавать свой автомобиль и не вернулась.

Тело пропавшей 27-летней Ксении Каторгиной обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В убийстве молодой мамы подозревают двоих мужчин и одну женщину. Ранее СМИ сообщали, что сотрудники полиции уже задержали троих подозреваемых.

Напомним, 10 октября Ксения уехала продавать машину в Екатеринбурге и не вернулась домой, её телефон оказался выключен. Авто нашли позднее в Челябинске. В самом же автомобиле криминалисты обнаружили следы крови.