Четверо погибли в страшном ДТП с цементовозом под Калугой — видео с места

На трассе в районе посёлка Мстихино Калужской области столкнулись три автомобиля: "Ниссан", цементовоз и "Нива". Как сообщили Лайфу в экстренных службах, жертвами аварии стали четыре человека.

Все погибшие были в "ниве". Машина отечественного автопрома после аварии — буквально всмятку.

Двое пострадали. Это водитель цементовоза Константин Синюшкин 1992 года рождения и водитель "ниссана" Алексей Жигарев 1960 года рождения. Шофёра МАНа госпитализировали.

На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.