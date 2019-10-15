Четверо погибли в страшном ДТП с цементовозом под Калугой — видео с места

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На трассе в районе посёлка Мстихино Калужской области столкнулись три автомобиля: "Ниссан", цементовоз и "Нива". Как сообщили Лайфу в экстренных службах, жертвами аварии стали четыре человека.

<p>Фото © LIFE</p>

Все погибшие были в "ниве". Машина отечественного автопрома после аварии — буквально всмятку.

<p>Фото © LIFE</p>

Двое пострадали. Это водитель цементовоза Константин Синюшкин 1992 года рождения и водитель "ниссана" Алексей Жигарев 1960 года рождения. Шофёра МАНа госпитализировали.

<p>Фото © LIFE</p>

На месте работают экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

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