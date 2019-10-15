Сурки в Московском зоопарке окончательно впали в спячку

Выйти из неё они смогут в марте-апреле следующего года, в зависимости от погоды.

В Московском зоопарке сурки залегли в спячку. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоосада.

— Грызуны окончательно погрузились в спячку 14 октября. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали крайне редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище, — говорится в сообщении.

При этом единственный в вольере самец Арчи продолжил обходить свои владения в течение нескольких дней, после чего забаррикадировал дверь в нору сеном и также лёг спать.

При этом сурки впали в зимнюю спячку гораздо позже положенного по сравнению с прошлым годом, когда Сара и Нагайна уснули уже в начале сентября, а Арчи — в середине первого месяца осени. Учёные считают, что это обусловлено повышенной температурой, которая наблюдалась в сентябре.

А когда сурки проснутся — будет зависеть от температурного режима и таяния снега. Если весна принесёт с собой потепление и снег сойдёт к середине марта, то сурки проснутся к этому времени. В ином случае их пробуждения придётся ожидать в середине апреля.