Путин прилетел в Абу-Даби

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Абу-Даби. У лидера страны запланированы переговоры с наследным принцем. Ожидается, что будет обсуждаться вопрос наращивания двустороннего взаимодействия РФ и ОАЭ в торгово‑экономической и инвестиционной сферах.

Как уже сообщал Лайф, в Абу-Даби на небоскрёбе сделали проекцию российского триколора и портрета Владимира Путина. Так главу государства решили поприветствовать в столице ОАЭ.

Накануне президент был с государственным визитом в Саудовской Аравии и подарил королю саудитов камчатского кречета.