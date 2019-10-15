На Ямале раскрыли загадочную смерть двух полицейских и одной женщины

Перед трагическими событиями злоумышленник говорил своей супруге, что хотел бы убить кого-нибудь из знакомых, чтобы уйти из жизни было "легче".

Двойное убийство, произошедшее в Ноябрьске в июне, совершил сотрудник полиции под влиянием депрессии. К таким выводам пришли сотрудники СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как удалось выяснить, мужчина весь год находился в подавленном состоянии. Кроме того, у него с потерпевшим был некий личный конфликт. Перед трагическими событиями злоумышленник говорил своей супруге, что хотел бы покончить жизнь самоубийством и убить кого-нибудь из знакомых, чтобы уйти из жизни было "легче".

— Участковый уполномоченный полиции Мучаев А. в вечернее время 1 июня 2019 года, находясь в помещении участкового пункта полиции ОМВД России по г. Ноябрьску, используя табельное оружие, закреплённое за ним, совершил убийство участкового уполномоченного полиции Анчугова В., — сообщили в ведомстве.

Затем он расправился и с женой коллеги, а через несколько дней покончил с собой.

При этом в пресс-службе ведомства отметили, что Мучаев за всё время службы не вступал с руководством в конфликты и даже имел ряд благодарностей по службе. Определить причину жестокой расправы удалось благодаря посмертной психолого-психиатрической экспертизе.

Напомним, в июне этого года в Ноябрьске нашли тела двух полицейских. Позднее правоохранители обнаружили тело супруги одного из погибших. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".