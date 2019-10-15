Трёх испуганных кошек спасли на месте обрушения в пятиэтажке в Приморье

На первый взгляд, животные остались целыми и невредимыми. Их сразу передали хозяйке.

Из квартиры дома в Шкотовском районе Приморского края, который частично обрушился после взрыва водонагревателя, достали трёх испуганных кошек. Видео спасательной операции публикует пресс-служба регионального ГУ МЧС России. На первый взгляд, животные остались целыми и невредимыми. Их сразу передали хозяйке.

Хвостатых пленников аварийной пятиэтажки обнаружили с помощью квадрокоптера. Спасатели обследовали конструкции дома с воздуха и обнаружили, что внутри одной из квартир на втором этаже остались кошки, которые жалобно мяукали и звали на помощь.

Ранее Лайф сообщал, что в жилом доме в Приморье произошло частичное обрушение после взрыва, причиной которого, по предварительной версии, стал неисправный водонагреватель. В результате происшествия погибла женщина и пострадал ребёнок. Эпицентр находился на четвёртом этаже. Взрыв был такой силы, что обрушил перекрытия между четвёртым и пятым этажом.