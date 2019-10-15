В 10% российских школ не нашли спортзалов

Спортивные залы отсутствуют примерно в 4,5 тысячи российских школ, что составляет 10% от их общего числа. Об этом рассказала директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанна Садовникова на форуме по общественному здоровью.

По её словам, эти школы находятся в зоне пристального внимания, ведь в каждом образовательном учреждении должны быть организованы физкультурные и спортивные занятия.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главный критерий развития спорта в России.