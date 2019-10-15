Опрос: Отношения россиян и украинцев резко потеплели

Примечательно, что большинство граждан обоих государств считает, что Россия и Украина должны быть независимыми странами с открытыми друг для друга границами и без визового режима.

Жители России и Украины стали лучше относиться друг к другу. Так, о своём хорошем отношении к украинцам сообщили 56% российских респондентов. В свою очередь 54% жителей Незалежной признались в хорошем отношении к гражданам РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на результаты совместного исследования "Левада-центра" и Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи отметили, что существенное "потепление" между россиянами и украинцами произошло с февраля по сентябрь этого года. Показатели изменились с 34% до 56% у россиян и с 49% до 54% среди украинцев.

При этом ещё 13% жителей РФ и 12% украинцев воздержались от комментариев своего отношения к соседней стране. В негативном отношении друг к другу признались 31% россиян и 35% украинцев.

Ранее Лайф писал, что в Кремле надеются на нормализацию отношений с Украиной после недавнего обмена пленными по формуле "35 на 35".