Криминалисты СКР научились распознавать лицо преступника в маске

С помощью современных технологий криминалисты могут понять, кто прячется за маской, а также определить параметры преступника.

Криминалисты Следственного комитета РФ научились распознавать лицо злоумышленника, скрытое под маской. Об этом сообщается в документальном фильме "Чудеса криминалистики" — Цифровые преступления" на канале ведомства в сервисе YouTube.

— Распознать параметры нападавшего и лицо, скрытое под маской, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, отыскать тщательным образом скрытое — всё это под силу криминалистам Следственного комитета, — говорится в описании к видео.

Как рассказал следователь СУ СКР по Тамбовской области Серго Микадзе, в его практике был случай, когда преступника сняла камера видеонаблюдения. При этом его лицо было скрыто маской, а фигура — спецодеждой. Но с помощью видеотехнической экспертизы удалось определить параметры злоумышленника и цвет одежды. В результате обвиняемый признался в совершении преступления.