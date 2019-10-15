Врачи рассказали, сколько детских смертей можно было избежать, просто вымыв руки

Недостаток гигиены приводит к распространению таких заболеваний, как дизентерия, гепатит А, брюшной тиф, ротавирусные инфекции и не только.

Почти полтора миллиона детей по всему миру ежегодно умирают от инфекций, заразившись из-за грязных рук. Такую шокирующую статистику озвучил во вторник Роспотребнадзор.

Ведомство напоминает, что 15 октября более чем в 70 странах отмечается Всемирный день чистых рук. Цель праздника — популяризация гигиены как профилактики целого ряда заболеваний, чреватых летальным исходом. Речь идёт, например, о дизентерии, гепатите А, брюшном тифе, глистных инвазиях и других инфекциях.

— Каждый год в мире умирает более 1,4 миллиона детей от диареи или пневмонии, инфекции обуславливают 15% смертей новорождённых. Мытьё рук с мылом — эффективный способ предотвратить эти потери, — утверждает Роспотребнадзор. — Установлено, что частое мытьё рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%.

Лайф уже рассказывал, как сальмонелла в еде убивает людей. Бактерии передаются через еду: мясо, яйца, молочные продукты, майонез, рыбу. Продукты могут быть инфицированы из-за неправильных условий хранения. Кроме того, любая пища и любые напитки могут "заразиться" бактериями сальмонеллы от рук человека, у которого эти бактерии есть.

А ранее микробиологи изучили кухонные губки под микроскопом и обнаружили внутри неожиданных обитателей. Если раньше считалось, что в этой среде успешно размножаются только болезнетворные микробы, то теперь можно с уверенностью сказать, что кухонные губки являются источником распространения вирусов-бактериофагов, то есть полезных микроорганизмов.