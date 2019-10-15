Диетолог рассказал, как не потолстеть зимой

Чтобы не набрать лишние килограммы в холодное время года, нужно правильно восполнять недостаток полезных веществ и стараться не употреблять жирные и сладкие продукты. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, зимой и осенью люди едят меньше овощей, фруктов и салатов и всё больше — жирного, сладкого, жареного и печёного. Тягу к вредному эксперт объясняет возникающими из-за недостатка солнечного света сонливостью, ухудшением настроения и дефицитом витамина D.

Правильно восполнить недостаток полезных веществ помогут небольшие порции жирной рыбы, молочные продукты и овощи. Для того чтобы поднять настроение, можно употреблять бананы, горький шоколад, орехи и сухофрукты в небольшом количестве.

Специалист также посоветовала не покупать десерты в магазинах и заменить их на домашние смузи и различные полезные сладости, приготовленные самостоятельно.

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