Астронавт NASA Томас Стаффорд по-русски простился с Леоновым: Мы тебя не забудем

Выступая на церемонии прощания, он вспомнил, что назвал легендарного космонавта другом много лет назад, и эту дружбу они пронесли вместе сквозь года.

Астронавт NASA Томас Стаффорд приехал в подмосковные Мытищи проститься со своим коллегой, легендарным лётчиком-космонавтом, первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. Американец был очень дружен с российским космонавтом ещё со времён знаменитой миссии "Союз" — "Аполлон".

— Алексей, мы тебя никогда не забудем, мы тебя помним! — по-русски сказал 89-летний Стаффорд, выступая на церемонии прощания.

Примечательно, что Стаффорд в своё время усыновил двух русских мальчиков из детского дома в подмосковном Фрязине. Кроме того, американский астронавт назвал своего внука Алексеем — в честь Леонова. А сам Леонов назвал внучку Кариной, в честь одной из дочерей Стаффорда.

Напомним, что прощание с Алексеем Леоновым проходит на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. На церемонии присутствуют космонавты Валентина Терешкова и Борис Волынов с супругой, первая женщина, вышедшая в открытый космос, ныне депутат Госдумы Светлана Савицкая, дочь конструктора Сергея Королёва Наталья, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, а также министр обороны России Сергей Шойгу. Лайф ведёт прямую трансляцию с церемонии.

Космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет в госпитале имени Бурденко 10 октября. По одной из версий, причиной смерти советского космонавта стала острая сердечная недостаточность.