Осуждённому за шпионаж украинцу Давыденко смягчили приговор

Ему сократили срок нахождения в колонии строгого режима на 3,5 года. Заседание проходило в закрытом режиме.

Верховный суд РФ сократил срок лишения свободы украинцу Константину Давыденко, который был осуждён за шпионаж на десять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Теперь срок сократили до семи лет. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Смягчить наказание до семи лет лишения свободы, в остальной части оставить приговор без изменений, — отметили в суде.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за секретных материалов дела. Отмечается, что в зале суда присутствовал консул Украины.

Напомним, гражданина Украины Константина Давыденко задержали в феврале 2018 года в Симферополе, его заподозрили в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Он признался, что прибыл в Крым по заданию СБУ.

В июне Верховный суд Крыма приговорил Давыденко к десяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за шпионаж. Украинец признал свою вину и раскаялся.