В Якутии пассажирский Ан-24 посадили с одним двигателем — видео

В компании создали специальную комиссию, которая займётся расследованием авиаинцидента.

Самолёт Ан-24 авиакомпании "Полярные авиалинии", следовавший по маршруту Якутск — Саккырыр — Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с левым двигателем. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика в "Телеграме".

— На 21-й минуте полёта было обнаружено падение давления масла в левом двигателе, командиром ВС принято решение на возврат в аэродром вылета, — рассказали в пресс-службе.

Самолёт совершил благополучную посадку в Якутске в 10:37 по местному времени (04:37 мск). На борту находилось 30 пассажиров — 25 взрослых и пятеро детей. Для их доставки в Саккырыр вылетел резервный борт — Ан-26-100.

В авиакомпании создали специальную комиссию, которая займётся расследованием инцидента.