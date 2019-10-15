Бывший муж Бочкарёвой объяснил, почему она не пришла в суд

В пресс-службе судебного участка рассказали, что из-за неявки актрисы заседание перенесли.

Актриса Наталья Бочкарёва могла не явиться на судебное заседание из-за внимания общественности к её делу, заявил бывший муж артистки Николай Борисов.

Рассмотрение дела должно было состояться 15 октября, однако со стороны актрисы никто не пришёл. Возле здания суда собрались общественность и представители СМИ. Бывший муж Бочкарёвой считает, что такое пристальное внимание к скандалу могло стать одной из причин неявки его бывшей жены.

— Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьёзнейшие, а вы всё никак не угомонитесь, — заявил Борисов телеканалу "360".

Напомним, Бочкарёву задержали в ночь на 28 сентября в Москве, у неё нашли 0,69 грамма кокаина. Сама артистка пыталась это опровергать. Однако позже правоохранители показали процесс задержания на видео. От активного общения с прессой с тех пор Бочкарёва отказалась.

Кроме того, СМИ сообщили, что на фоне болезни и стресса из-за скандала с наркотиками у актрисы частично парализовало лицо.