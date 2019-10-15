Подожжённая девочка из Новокузнецка впервые дала показания, указав на обидчиц

За историей пятилетней Вари Лайф следит уже несколько месяцев. В августе девочка получила ожог 80 процентов поверхности тела после того, как две соседки школьного возраста подожгли её платье зажигалкой и убежали. Врачи усиленно борются за жизнь маленькой Вари. И вот теперь, когда девочка наконец пришла в сознание и немного окрепла, она смогла дать первые показания.

— Сейчас Варя лечится, лежит вся в бинтах, с трубкой в горле. Показания она дала, шевеля губами. И таким образом смогла подтвердить, что её подожгли те две девчонки — сёстры Саша и Кристина (имена изменены. — Прим. Лайфа), — рассказал Лайфу отец пострадавшей девочки Владимир Лепке.

Тем не менее, как пояснили Лайфу в местном управлении Следственного комитета РФ, официально выявить виновных в преступлении якобы не представляется возможным из-за отсутствия заключения врачей о степени тяжести вреда здоровью. Даже несмотря на то что девочка дала показания в отношении сестёр и подтвердила, что они её подожгли. Дело получит ход только тогда, когда Варя окончательно поправится, а на это уйдёт около года.

Напомним, что по факту трагедии возбудили дело по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" в отношении неопределённого круга лиц. Также была назначена пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить, могло ли Варино платье загореться случайно. На эту процедуру также уйдёт немало времени.

В Следственном комитете добавили, что если опираться на законодательство, то несовершеннолетним обвиняемым грозит постановка на учёт, а их родителям — штраф. По всей видимости, об исправительной колонии речи не идёт из-за слишком юного возраста: сёстрам всего 9 и 11 лет.

Напомним, что сами сёстры Саша и Кристина заявили, что в тот день вообще не гуляли на улице. Их допросили под надзором психолога и опекунши. Они рассказали, что старшая якобы помогала с уборкой, а младшая сидела в своей комнате. Ранее их старшая сестра и одновременно опекунша рассказывала другую версию событий.

От своих показаний отказался и соседский мальчик, который проезжал на велосипеде мимо. Ранее он утверждал, что старшие девочки зажали Варю, у одной в руках была зажигалка.

У малышки был ожог 80% поверхности тела. Она находилась в коме и лишь второго сентября пришла в сознание.