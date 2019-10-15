СКР показал видео допроса мажоров из Красноярска, забивших биатлониста до смерти

Дело о жестокой расправе уже передали в производство Главного следственного управления Следственного комитета России.

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса Андрея Шилова и его друга Сергея Шмелёва, которые обвиняются в избиении до смерти биатлониста Дмитрия Сисигина.

На кадрах двух друзей доставили на допрос, где взяли отпечатки пальцев.

Стоит отметить, что дело о расправе над биатлонистом уже передали на контроль Главного следственного управления Следственного комитета России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Как накануне писал Лайф, 24-летний и 29-летний приятели после телефонной ссоры нагрянули домой к 31-летнему знакомому и начали избивать прямо на лестничной площадке. На этом золотая молодёжь не остановилась — побои продолжились в квартире Дмитрия. Спустя 22 дня комы он умер.